BCM invites kids to go wild at Chippie’s Sensational Kids Club: Wildlife Safari September 14

Preschool explorers are invited to Behringer-Crawford Museum on Thursday, September 4, at 11 a.m. for Chippie’s Sensational Kids Club: Wildlife Safari — a morning filled with animal-themed fun.
Created for children ages three to five and their caregivers, this lively program combines seasonal stories, sing-along songs and hands-on crafts to spark curiosity and creativity. Each month, Chippie’s Sensational Kids Club incorporates S.T.R.E.A.M. — Science, Technology, Reading, Engineering, Art and Math — elements into its activities, making learning an exciting adventure for little ones and their grown-ups alike.
The museum is located in Covington’s Devou Park at 1600 Montague Road. The cost is $3 per child for materials, plus museum admission. Pre-registration is required at least five days in advance by calling 859-491-4003.
For more information, visit www.bcmuseum.org.
Behringer-Crawford Museum